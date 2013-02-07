Япония заявила, что российские истребители нарушили ее воздушное пространство

Об этом сообщает в четверг со ссылкой на Минобороны Японии агентство Киодо.

По данным японского военного ведомства, два российских истребителя Су-27 в четверг нарушили воздушное пространство Японии в 14.59 по местному времени (07.59 по Киеву) к юго-западу от острова Рисири, находящегося недалеко от острова Хоккайдо, передает РИА "Новости". Самолеты РФ находились в воздушном пространстве Японии одну минуту и 11 секунд. Для перехвата российских самолетов были задействованы истребители Сил самообороны Японии.

В России сообщили, что со среды на островах Курильской гряды проводятся плановые масштабные межвидовые учения Восточного военного округа Вооруженных сил России, в которых задействуются пулеметно-артиллерийское соединение, силы истребительной, штурмовой и армейской авиации, корабли Тихоокеанского флота, а также личный состав пограничных частей, дислоцированных в островной зоне. Учение носит плановый характер. В Минобороны РФ заявили, что воздушное пространство Японии не нарушали.