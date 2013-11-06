Apple впервые опубликовала данные о правительственных запросах
Американская компания "Эппл" /Apple/ во вторник представила отчет о запросах данных пользовательской информации со стороны правительств США и других стран.
"Мы опубликовали всю информацию, которой могли поделиться на законном основании", - отмечено в заявлении корпорации.
При этом представители "Эппл" заверили, что "компания продолжит добиваться возможности публиковать всю статистику, включая отчеты о запросах спецслужб, которые до сих пор обнародовать полностью не разрешается", сообщает ИТАР-ТАСС.
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В отчете говорится, что "Эппл" получила запросы от правительств 31 страны. С 1 января по 30 июня 2013 года спецслужбы США направили 3,5 тысячи запросов, касающихся информации по устройствам. Самыми активными также оказались правоохранительные органы Германии и Сингапура, направившие в компанию 2,1 тысячи и 1,4 тысячи запросов по гаджетам, соответственно.
Со стороны России "Эппл" получила всего 13 запросов по устройствам, 12 из которых были удовлетворены.
Тем самым, корпорация присоединилась к "клубу" таких информационных гигантов, публикующих подобную статистику, как "Фейсбук" /Facebook/, "Гугл" /Google/, "Майкрософт" / Microsoft/, "Твиттер" /Twitter/ и "Яху!" /Yahoo!/.