Apple отчиталась о рекордных продажах iPhone
00:07, 29 октября 2013Общество
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В представленном в понедельник, 28 октября, квартальном отчете компании Apple констатируется, что прибыль корпорации за период с июля по сентябрь текущего года составила 37,5 миллиарда долларов, что существенно превзошло ожидания аналитиков.
Apple отчиталась о рекордных продажах iPhone / Фото : euroradio.fm
Прирост за одну акцию составил 8,26 доллара.
Кроме того, компания Apple за период с 1 июля по 30 сентября текущего года продала 33,8 миллиона смартфонов iPhone, 14,1 миллиона планшетных компьютеров iPad и 4,6 миллиона компьютеров Mac, передает ИТАР-ТАСС. Прогнозируемая прибыль следующего квартала составляет 55-58 миллиардов долларов.
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Глава компании Тим Кук отметил: "Мы рады отправиться на праздники с нашими новыми iPhone – 5S и 5C, новой мобильной платформой iOS 7, iPad Mini с Retina-дисплеем, невероятно тонким iPad Air, новыми MacBook Pro, радикально обновленным Mac Pro и ОС X Mavericks.
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