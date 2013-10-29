Apple отчиталась о рекордных продажах iPhone

Прирост за одну акцию составил 8,26 доллара.

Кроме того, компания Apple за период с 1 июля по 30 сентября текущего года продала 33,8 миллиона смартфонов iPhone, 14,1 миллиона планшетных компьютеров iPad и 4,6 миллиона компьютеров Mac, передает ИТАР-ТАСС. Прогнозируемая прибыль следующего квартала составляет 55-58 миллиардов долларов.

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Глава компании Тим Кук отметил: "Мы рады отправиться на праздники с нашими новыми iPhone – 5S и 5C, новой мобильной платформой iOS 7, iPad Mini с Retina-дисплеем, невероятно тонким iPad Air, новыми MacBook Pro, радикально обновленным Mac Pro и ОС X Mavericks.