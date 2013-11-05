В Microsoft заявляют, что Google читает все электронные письма пользователей

В Microsoft считают, что ключевые слова, взятые специалистами Google из писем, позволяют компании улучшать таргетирование рекламы. В частности, если в письме употребляется слово «кошка», то на странице Gmail появляется реклама кормов для животных и средств по уходу за домашними питомцами. Если пользователь упоминал в электронном письме слово «развод», то появлялась реклама об адвокатах, специализирующихся на бракоразводных процессах, пишет Russia Today со ссылкой на The Telegraph.

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Microsoft создал специальный сайт keepyouremailprivate.com, на котором «пользователи могут ознакомиться с примерами того, как Google использует электронные письма для получения выгоды», отмечает издание. «Мы не просматриваем вашу почту, чтобы продавать рекламу», - заявили в Microsoft, отметив, что почтовый сервис Outlook в этом плане выгодно отличается от Gmail.

В Google эти обвинения полностью отвергают. «Компания не использует конфиденциальную информацию, сведения о расе, религии и сексуальной ориентации для таргетирования рекламы», - заявил официальный представитель корпорации.