Одного из известнейших бизнесменов России начал искать Интерпол

На сайте указаны национальность, место и дата рождения Полонского, а также отмечается, что бизнесмен владеет русским и английским языками. Интерпол призывает всех владеющих информацией о местоположении разыскиваемого обратиться в Генеральный секретариат организации или в местные правоохранительные органы.

Сергей Полонский был объявлен в международный розыск по версии Интерпола российским МВД 14 октября. Сразу после этого в российской полиции заявляли, что его данные опубликованы на сайте организации, однако до последнего момента информация о бизнесмене в списке разыскиваемых персон отсутствовала, сообщает Лента.ру.

Сам бизнесмен, узнав об объявлении в международный розыск, заявил, что никогда не скрывался от российских следственных органов и предложил представителям Интерпола встретиться с ним на принадлежащем ему камбоджийском острове Ко Дек Коль.

Уголовное дело против Полонского в РФ было возбуждено осенью 2012 года. По версии следствия, бизнесмен обманул около 80 дольщиков жилищного комплекса «Кутузовская миля» в Москве, похитив у них 5,7 миллиарда рублей. Тверской суд Москвы заочно арестовал Полонского 13 августа. Сам бизнесмен вины не признает.