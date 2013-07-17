Российский бизнесмен Полонский подал документы на гражданство Израиля

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предпринимателя в "Живом журнале".

"Предприниматель Сергей Юрьевич Полонский официально сообщает, что он находится в процессе получения гражданства Государства Израиль. Для начала соответствующей официальной процедуры в МВД Израиля был подан полный пакет необходимых документов, принятых данным ведомством в делопроизводство", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что Полонский "полностью соответствует"критериям для получения израильского гражданства согласно "Закону о возращении", по которому гражданство получили более 1 миллиона выходцев из бывшего СССР.

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Однако подчеркивается, что от российского гражданства предприниматель отказываться не собирается.

"При этом С. Ю. Полонский отмечает и подчеркивает, что ни при каких обстоятельствах не намерен отказываться от своего российского гражданства, его единственного гражданства до сего времени. Приобретение израильского гражданства не означает для С. Ю. Полонского, как и для многих русскоязычных израильтян, потерю связи с Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Напомним, российские правоохранительные органы обвиняют Полонского в хищении 5,7 миллиарда рублей у более чем 80 дольщиков жилищного комплекса "Кутузовская миля" в Москве.

В конце июня адвокат российского девелопера объявила о планах своего клиента получить гражданство Израиля, где он, по некоторым данным, может находиться в настоящее время. Замглавы МВД Израиля Фаина Киршенбаум поясняла, что само по себе наличие уголовного дела, особенно экономического характера, не является основанием для отказа еврею в израильском гражданстве.