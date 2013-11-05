Хакеры получили доступ к данным спецслужб США, прикинувшись красивой девушкой

Эксперимент был проведён ещё до разоблачений Эдварда Сноудена, но результаты его озвучены только сейчас на одной из конференций по современным компьютерным технологиям. Его провели спецслужбы США при помощи профессиональных программистов компании World Wide Technology, сообщает RT со ссылкой на The Daily Mail.

Они создали поддельные аккаунты в соцсетях Facebook и LinkedIn. В качестве профильной фотографии «белые хакеры» использовали снимки молодой привлекательной девушки. Именно это и помогло им втереться в доверие к сотрудникам правительственного агентства мужского пола. После непродолжительного общения «девушке» удалось выудить у мужчины секретную информацию.

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Название агентства не раскрывается, известно лишь, что оно специализировалось на кибер-безопасности и защите национальных тайн. Сотрудники организации были так увлечены новой знакомой, что не заметили явных несоответствий в её анкете. Например, там было указано, что она обладает 10-летним опытом в IT-коммуникациях, при этом ей было всего 28 лет.

В качестве модели для создания ложных аккаунтов использовалась реальная девушка по имени Эмили Уильямс. Она работала официанткой в кафе неподалёку от офиса правительственного агентства. При этом никто из сотрудников организации её не узнал.

Интересно, что в течение первых 15 часов после регистрации в соцсетях у неё уже было 60 друзей на Facebook и 55 на LinkedIn. Все они были сотрудниками секретного агентства, в котором предполагалось произвести экспериментальный взлом. В течение трёх дней ей поступило три предложения по работе из разных компаний.

Исследователи также рассказали, что подобный эксперимент проводился и с мужчиной в главной роли. Но он не дал таких потрясающих результатов.