В РФ украинский вэн врезался в автобус с детской футбольной командой, есть погибшие (фото)

Об этом сообщает региональный сайт МЧС России.

В рейсовом автобусе находилось 39 человек, из них 34 ребенка в возрасте 10-12 лет, 5 взрослых. По предварительной информации рейсовом автобусе 1 человек погиб, 1 пострадал, в микроавтобусе погибло 3 человека, пострадал 1 человек.

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В результате ДТП дети не пострадали, говорится в сообщении.

Как уточняет УНН со ссылкой на спикера МИД Украины Евгения Перебыйниса и МЧС РФ, в рейсовом автобусе ехала детская футбольная команда, а в минивэне - граждане Украины, трое из которых погибли, а еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Также при ДТП погиб тренер команды.