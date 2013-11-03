В РФ украинский вэн врезался в автобус с детской футбольной командой, есть погибшие (фото)
14:24, 03 ноября 2013Мир
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Сегодня утром в Ставропольском крае России произошло лобовое столкновение рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Махачкала-Сочи, и минивэна «Рено»
Об этом сообщает региональный сайт МЧС России.
В рейсовом автобусе находилось 39 человек, из них 34 ребенка в возрасте 10-12 лет, 5 взрослых. По предварительной информации рейсовом автобусе 1 человек погиб, 1 пострадал, в микроавтобусе погибло 3 человека, пострадал 1 человек.
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Автобус после аварии / Фото: 26.mchs.gov.ru
В результате ДТП дети не пострадали, говорится в сообщении.
Как уточняет УНН со ссылкой на спикера МИД Украины Евгения Перебыйниса и МЧС РФ, в рейсовом автобусе ехала детская футбольная команда, а в минивэне - граждане Украины, трое из которых погибли, а еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Также при ДТП погиб тренер команды.
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