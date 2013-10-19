В Сумах пьяный россиянин врезался в милицейскую машину

В Сумах гражданин России, находясь в нетрезвом состоянии за рулем легковушки, совершил столкновение со служебным автомобилем милиции, в результате чего два милиционера получили телесные повреждения.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, ДТП произошло вчера около 23.00.

По данным ОСО, в служебный автомобиль "Ланос", который развозил работников ГСО по постам, врезался автомобиль "Жигули". Его пассажир сразу убежал, а водитель был задержан на месте.

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Как выяснилось, водитель, гражданин РФ, был в нетрезвом состоянии и отказался пройти соответствующий тест, о чем был составлен акт. Авто виновника аварии отправлено на штрафплощадку.