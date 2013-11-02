Режим чрезвычайного положения в Египте закончится 14 ноября

Власти Египта не будут продлевать режим чрезвычайного положения, действие которого заканчивается 14 ноября. Об этом заявил сегодня вице-премьер, министр высшего образования АРЕ Хусам Иса, сообщает ИТАР-ТАСС.

По его словам, с отменой режима ЧП автоматически также перестает действовать и комендантский час. "После 14 ноября в стране будут применятся стандартные меры по обеспечению безопасности", - указал Иса.

Комендантский час был введен одновременно с чрезвычайным положением после разгона митингов сторонников низложенного военными президента Мухаммеда Мурси в середине августа, что спровоцировало резкое обострение обстановки в стране и привело к эскалации насилия. 13 сентября временный президент АРЕ Адли Мансур распорядился продлить его на два месяца.

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В настоящее время комендантский час в Египте ограничивается четырьмя часами - с 01:00 до 05:00. Однако по пятницам, когда сторонники "Братьев- мусульман" организуют марши и протестные выступления, ограничение на передвижение людей и транспорта вступает в силу с 19:00.

Еще около двух недель назад власти страны объявили о том, что не будут продлевать режим чрезвычайного положения в стране. В правительстве тогда заявили, что в случае необходимости этот вопрос должен быть вынесен на всенародный референдум.