Украинские туристы начали возвращаться в Египет

Об этом сказал на пресс-конференции сегодня председатель государственного агентства Арабской Республики Египет по туризму Усама Тауфик.

«С января по сентябрь этого года Египет посетили 232 тыс 814 туристов из Украины. Если сравнить это с аналогичным периодом прошлого года, то эти цифры являются выше на 9,1%»,- сказал он.

В то же время, по словам Тауфика, по сравнению в 2008 годом количество украинских туристов упало на 61%.

«В 2008 году Египет посетили 500 тыс украинских туристов. В 2012 эта цифра уменьшилась наполовину. Сейчас мы хотим убедить украинцев, что ситуация в Египте спокойная, мы хотим чтобы вы вернулись к нам и наслаждались прекрасными видами Египта и замечательными пляжами»,- сказал Тауфик.

По теме: Цены на путевки в Египет упали в два раза - СМИ

По его словам, Украина является очень важной страной для туристической индустрии Египта. «Она является одной из Топ-10 стран по посещению туристами Египта»,- добавил Тауфик.

Он также сообщил, что туристический сектор составляет около 12% ВВП Египта, туризм приносит около 20% прибыли в страну. В сфере туризма работает около 4 млн человек. «Это ведущий сектор для всей экономики Египта, поэтому все правительство работает над тем, чтобы этот сектор нормально функционировал и в стране было безопасно»,-сказал Тауфик.