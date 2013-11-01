СМИ: Прокуратура Британии представила доказательства прослушки принцев Уильяма и Гарри

Соответствующую информацию обнародовал представитель прокуратуры Эндрю Эдис на продолжающемся в британской столице уголовном процессе, сообщает ИТАР-ТАСС.

Бывшие журналисты и менеджеры News of the World, принадлежавшей международному медиамагнату Руперту Мердоку, обвиняются в прослушивании голосовой почты мобильных телефонов знаменитостей и выплате взяток полицейским и госслужащим за предоставленную информацию. На скамье подсудимых находятся также бывшие главные редактора издания Энди Коулсон и Ребека Брукс. Свою вину они отрицают.

По данным прокуратуры, слежка за принцами Гарри и Уильямом велась в середине 2000-х годов, когда они учились в престижной Королевской военной академии в Сандхерсте. В качестве доказательства этого Эдис привел электронную переписку, конфискованную в редакции News of the World.

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Согласно переписке, сенсационная статья 2005 года о том, что принц Гарри нарушил правила Сандхерста, была написана после прослушивания голосового сообщения, оставленного принцем на автоответчике телефона его личного секретаря Джейми Лоутер-Пинкертон. В публикации говорилось о том, что принц попросил секретаря собрать материалы для его курсовой работы, однако подобная помощь запрещена правилами академии. Информация, которую Гарри просил собрать для курсовой, касалась операции британского спецназа против экстремистов, захвативших в 1980 году заложников в иранском посольстве в Лондоне.

Другая публикация издания была подготовлена в 2006 году на основе голосового сообщения, которое принц Уильям оставил на автоответчике телефона. В статье говорилось, что во время армейских учений принц был условно ”застрелен” холостыми патронами, которые применялись в ходе военной игры.

Представленная в суде электронная переписка сотрудников News of the World, относящаяся к 2006 году, свидетельствует также о том, что за принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, которая в то время была его подругой, следил частный детектив Глен Малкэйр, работавший с изданием по контракту. По наводке детектива фоторепортеры газеты срочно выезжали на место, где пара должна была встретиться, чтобы сфотографировать их вместе.

По данным прокуратуры, сотрудники бульварного издания в 2005 году также купили справочник с номерами телефонов членов монаршей семьи и сотрудников королевского двора у одного из полицейских, охранявших Кенсингтонский дворец. Эта книжка использовалась для сбора информации о королевской семье, считает обвинение. В прокуратуре отмечают, что в 2003 году Энди Коулсон санкционировал выплату 1 тыс фунтов наличными полицейскому, продавшему справочник. При этом личность ”продавца” следствие так и не установило.