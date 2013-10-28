Известных британских журналистов cудят за незаконное получение информации
Суд над двумя известными журналистами и некогда влиятельными руководителями СМИ Великобритании - Ребеккой Брукс и Энди Кулсоном - начинается в Центральном уголовном суде Лондона. Их обвиняют в прослушивании телефонов, краже посланий на почте мобильных телефонов, а также подкупе полиции для получения информации.
Выдвинутые Королевской прокуратурой обвинения против Брукс и Кулсона относятся к периоду их работы в газете "Сан" и еженедельнике "Ньюс оф Уорлд", входивших в медиа-империю Руперта Мэрдока, сообщает ИТАР-ТАСС.
Кроме этого Брукс предъявлены дополнительные обвинения в попытке препятствовать правосудию за счет уничтожения улик - пыталась избавиться от своих портативных компьютеров. Между тем, Брукс и Кулсон отрицают обвинения по большинству эпизодов. Эксперты считают, что судебный процесс продлится около полугода, а его итогом может стать тюремное заключение на срок до пяти лет.
Одновременно перед судом предстанут еще шесть журналистов, в различное время работавшие под руководством Брукс и Кулсона.
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Ожидается, что сегодня будет начат процесс утверждениями сторонами жюри присяжных, которые и вынесут свой вердикт о виновности подсудимых. В ходе процесса показания дадут около 100 человек, в том числе бывшие и действующие сотрудники британских СМИ.
Ряд специалистов считают, что это громкое дело может стать началом процесса над мультимедийной империей Мэрдока, так как Брукс и Кулсон в течение десятилетий являлись его ближайшими сподвижниками и руководили рядом британских СМИ медиа-магната.
Кроме того, предстоящий процесс способен бросить тень и на премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, который поддерживал дружеские отношения с Брукс. Кулсон, покинув "Ньюс оф Уорлд", сначала возглавил пресс-офис Консервативной партии, а затем около восьми месяцев занимал должность главы коммуникаций канцелярии премьер-министра и советника Кэмерона по связям с прессой.
"Ньюс оф Уолрд" была закрыта Мэрдоком летом 2011 году, после общенационального скандала вокруг прослушивания его журналистами телефонных линий британцев. Одновременно против Брукс и Кулсона были выдвинуты обвинения в поощрении подобной практики получения информации, а парламент страны подготовил законопроект по ограничению вмешательства прессы в личную жизнь граждан.
Между тем предстоящий суд должен стать ключевым эпизодом в готовящейся к съемкам картине о Брукс, главную роль в которой сыграет известная австралийская актриса Николь Кидман.