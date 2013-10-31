Все сирийское оборудование для производства химоружия уничтожено - ОЗХО

По данным главы ОЗХО Ахмета Узюмджю, Дамаск задекларировал 1,3 тысячи тонн химвеществ и прекурсоров, используемых для создания химического оружия, а также более 1,2 тысячи неснаряженных боеприпасов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз на сайте организации.

Помимо этого, Сирия предоставила информацию о 41 сооружении, которые расположены на 23 объектах и которые могут использоваться для производства химического оружия, отмечается в докладе генсека ОЗХО.

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Исполнительный совет ОЗХО до 15 ноября должен утвердить предложенный властями Сирии детальный план уничтожения химарсеналов. Разработка плана являлась обязательным условием для сирийских властей в рамках российско-американских договоренностей, которые предусматривают полное уничтожение химического оружия в Сирии к середине 2014 года.

Как сообщал УНИАН, конфликт в Сирии между властью и оппозицией продолжается с марта 2011 года. Сирийская власть заявляет, что противостоит организованным действиям хорошо вооруженных и обученных местных боевиков и наемников, поддержка которым предоставляется из-за границы.

Ситуация в Сирии обострилась после событий 21 августа, когда, по данным американской разведки, из-за применения правительственными войсками химического оружия погибли сотни людей. Власти Сирии неоднократно заявляли, что не применяли химического оружия, однако на Западе после этого открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.

Сирия формально стала участницей Конвенции о запрещении химоружия с 14 октября после окончания 30 дней с момента подачи ею официальной заявки в ОЗХО.