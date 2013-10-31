Все сирийское оборудование для производства химоружия уничтожено - ОЗХО
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила об уничтожении всего задекларированного властями Сирии оборудования для производства химического оружия
По данным главы ОЗХО Ахмета Узюмджю, Дамаск задекларировал 1,3 тысячи тонн химвеществ и прекурсоров, используемых для создания химического оружия, а также более 1,2 тысячи неснаряженных боеприпасов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз на сайте организации.
Помимо этого, Сирия предоставила информацию о 41 сооружении, которые расположены на 23 объектах и которые могут использоваться для производства химического оружия, отмечается в докладе генсека ОЗХО.
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Исполнительный совет ОЗХО до 15 ноября должен утвердить предложенный властями Сирии детальный план уничтожения химарсеналов. Разработка плана являлась обязательным условием для сирийских властей в рамках российско-американских договоренностей, которые предусматривают полное уничтожение химического оружия в Сирии к середине 2014 года.
Как сообщал УНИАН, конфликт в Сирии между властью и оппозицией продолжается с марта 2011 года. Сирийская власть заявляет, что противостоит организованным действиям хорошо вооруженных и обученных местных боевиков и наемников, поддержка которым предоставляется из-за границы.
Ситуация в Сирии обострилась после событий 21 августа, когда, по данным американской разведки, из-за применения правительственными войсками химического оружия погибли сотни людей. Власти Сирии неоднократно заявляли, что не применяли химического оружия, однако на Западе после этого открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.
Сирия формально стала участницей Конвенции о запрещении химоружия с 14 октября после окончания 30 дней с момента подачи ею официальной заявки в ОЗХО.