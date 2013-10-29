Сирия задекларировала свыше тысячи тонн веществ для производства химоружия

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад генерального директора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмета Узюмджю Совету Безопасности ООН.

Помимо этого, Сирия предоставила информацию о 41 сооружении, которые расположены на 23 объектах и которые могут использоваться для производства химического оружия, отмечается в докладе генсека ОЗХО. При этом эксперты организации провели инспекции на 37 из них.

По теме: ООН: В Сирии уничтожили часть химоружия

В понедельник ОЗХО объявила об окончании первого раунда проверки объектов, связанных с химическим оружием. Эксперты провели проверки на 21 из 23 заявленных объектов. В заявлении организации отмечалось, что два объекта посетить не удалось из-за возникших проблем с обеспечением безопасности, однако попытки проверить оставшиеся объекты продолжатся.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что Сирии удастся соблюсти установленные сроки по деактивации оборудования, которое может использоваться для производства химоружия, несмотря на то что эксперты ОЗХО проверили еще не все объекты.

Согласно решению ОЗХО об уничтожении химоружия в Сирии, принятому 27 сентября, инспекции объектов из предоставленного Сирией списка должны завершиться к концу октября. Кроме того, эксперты должны как можно быстрее посетить объекты, на которые могут указать другие страны-члены организации.