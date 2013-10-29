В Сенате требуют пересмотра программ слежки США

"До тех пор, пока США не участвуют в военных действиях против страны и нет срочной необходимости в подобного рода наблюдении, я не думаю, что США должны собирать телефонные звонки и электронную почту дружественно настроенных президентов и премьер-министров", — заявила Файнстайн, пишет РИА Новости.

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Ранее у США возникли трения в отношениях с рядом стран, включая Германию, из-за информации о возможной слежке со стороны Агентства национальной безопасности (АНБ) США за политиками этих государств. Канцлер Германии Ангела Меркель лично выразила президенту Обаме недовольство в связи с возможной прослушкой ее телефона. Администрация США столкнулась с проблемами и на внутреннем фронте после того, как газета Wall Street Journal написала, что АНБ не информировало Обаму о слежке за иностранными главами государств.

"Что касается сбора АНБ разведывательной информации по лидерам стран-союзников США, включая Францию, Испанию, Мексику и Германию, то я хочу сказать без обиняков: я полностью против", — пишет сенатор.

"Насколько я понимаю, президент Обама не знал, что с 2002 года проводился сбор коммуникаций канцлера Меркель. Это большая проблема. Белый дом проинформировал меня, что сбор информации о наших союзниках не будет продолжаться, и я это поддерживаю", — сказала Файнстайн, потребовав, чтобы спецслужбы информировали конгресс о подобной деятельности.