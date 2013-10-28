Саакашвили: Грузинский народ должен отдохнуть от меня

"Мое президентство подходит к концу, и это мое последнее обращение из президентского дворца. Я хочу поблагодарить вас за то, что дважды дали мне право служить своей стране, так как нет большей чести, чем служить стране и своему народу, — сказал Саакашвили. – Десять лет назад я предложил вам путешествие в будущее, но не обещал, что дойдем до конца. Это было увлекательное путешествие, и это будущее настало сегодня. И оно принадлежит вам!"

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Как пишут Вести, президент Грузии подчеркнул: "Мы делали такие важные шаги на этом пути, что повернуть назад уже невозможно. Вы должны двигаться в будущее, и в этом удивительном путешествии на пути к развитию нашей страны я всегда буду рядом с вами".

При этом Михаил Саакашвили отметил, что отдых ему не нужен, но пришло время, когда народ Грузии должны отдохнуть от него. "Я не устал и не устану, и где бы ни был, продолжу труд и борьбу. Никогда не забывайте, что в деле продвижения страны и в борьбе за свободу мы как народ не имеем времени на отдых, и в будущем не будем иметь", — сказал Саакашвили.

Саакашвили рассказал, что в эти дни он получает много писем благодарности. "Но сегодня настало время, когда еще раз окончательно хочу сказать вам спасибо", — сказал он.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье в Грузии прошли президентские выборы, убедительную победу на которых одержал кандидат от коалиции "Грузинская мечта" Георгий Маргвелашвили. Действующий президент Грузии Михаил Саакашвили не мог участвовать в них, поскольку уже дважды становился главой государства. Кандидат от его партии Саакашвили "Единое национальное движение" Давид Бакрадзе принял участие в выборах и занял второе место.