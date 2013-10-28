Маргвелашвили набрал 62% на выборах Президента Грузии

Такие данные по итогам обработки 100% протоколов приводит сайт республиканского ЦИК, передает РИА «Новости».

Давид Бакрадзе от "Единого национального движения набирает 21,73%, Нино Бурджанадзе от партии "Демократическое движение - единая Грузия" - 10,18%.

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На президентских выборах, прошедших накануне в Грузии, были зарегистрированы 23 кандидата, однако двое из них - Акакий Асатиани и Георгий Чихладзе призвали избирателей голосовать за других претендентов на пост главы государства.

Явка на выборах составила 46,6%.