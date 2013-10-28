В Европе растет число жертв шторма

По данным британских властей, из-за стихийного бедствия погибли пять человек, их придавило упавшими деревьями. Власти Германии сообщают всего о шести жертвах, из них два человека погибли в море, передает агентство Associated Press. К северу от столицы Дании Копенгагена мужчина был убит упавшим кирпичом, а в столице Нидерландов Амстердаме женщину также придавило деревом, пишет Лента.ру.

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Сотни тысяч европейцев остаются без света. Как сообщает BBC News, на территории Великобритании трудности с обеспечением электроэнергией в понедельник испытывали 600 тысяч домохозяйств, однако в течение дня подачу электричества в большинстве случаев удалось восстановить. На севере Франции нарушена подача электричества в 42 тысячи зданий.

Существенно нарушено транспортное сообщение на севере Европы. Так, в амстердамском аэропорту Схипхол отменены около 50 рейсов, в лондонском Хитроу — более 130. Сообщается о массовых задержках рейсов в аэропортах Гамбурга, Копенгагена и Стокгольма.

Напомним, скорость ветра в районе британского острова Уайт достигала 45 метров в секунду (160 километров в час), что считается ураганной силой. На территории Великобритании и на севере Европы скорость порывов ветра составляет 25-30 метров в секунду.

Британские СМИ назвали шторм "Святой Иуда" по имени апостола, чью память католическая церковь чтит 28 октября. Непогода придет в Северо-Западный регион России во вторник.