Эстония готовится встретить ураган "Святой Иуда"

В ожидании урагана "Святой Иуда", который должен дойти до Финского залива этой ночью, власти Эстонии рекомендовали жителям без особой необходимости не выходить из дома. Как сообщил Спасательный департамент, порывы ветра могут составить до 35 метров в секунду, передает ИТАР-ТАСС.

По прогнозам синоптиков, уровень воды в Балтийском море в некоторых районах может резко повыситься. Станция наблюдения в Рохукюла прогнозирует максимальное повышение до 78 см. Вместе с тем угроза наводнения оценивается как небольшая. Шторм предположительно достигнет наивысшей точки во вторник ранним утром, из-за чего в первой половине дня морское сообщение с островами будет нарушено.

Спасательные службы советуют жителям оставаться в помещениях, плотно закрыв окна и двери. Власти страны рекомендуют также быть готовыми к временным перебоям с подачей электроэнергии, запастись батарейками для фонариков и радиоприемников, полностью зарядить аккумуляторы мобильных телефонов, запастись питьевой водой и припарковать транспортные средства на открытой местности.

Шторм, получивший имя "Святой Иуда", сегодня обрушился на Западную Европу. По последним данным, его жертвами стали не менее 9 человек. Стихия оставила без света более 300 тыс домов в Великобритании, Франции и Германии.

Непогода придет в Северо-Западный регион России завтра. В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения сотрудники МЧС переведены в режим повышенной готовности.