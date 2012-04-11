Украинцам советуют отложить поездки в Таиланд
Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от посещения районов Таиланда, объявленных зонами стихийного бедствия.
|МИД Украины советует не ехать в зону стихийного бедствия
«Посольством Украины в Королевстве Таиланд выражается настойчивая рекомендация гражданам Украины до прояснения ситуации воздержаться от посещения районов, объявленных метеорологическими службами Таиланда зонами стихийного бедствия (на данный момент о. Пхукет и прилегающие к нему острова), и внимательно следить за сообщениями СМИ», - отметили в министерстве.
Соответствующие рекомендации размещены на сайте посольства.
Как напоминают в МИД, 11 апреля вблизи западного побережья о. Суматра произошло мощное землетрясение силой 8,9 баллов по шкале Рихтера.
По предварительной информации, в южных провинциях Таиланда, вдоль побережья Андаманского моря, в частности на о. Пхукет, объявлена угроза цунами и проводится широкомасштабная эвакуация местных жителей и туристов в более безопасные места.