Украина будет инициировать переговоры с Россией по газовым вопросам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО будет инициировать переговоры с Россией по газовым вопросам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге в парламенте.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, все газовые вопросы будут детально изучены, в том числе и все газовые соглашения, “которые пока еще оставались тайной”.

“Нам придется поднять весь массив документов, разобраться с ситуацией, и мы, безусловно, будем инициировать встречу с нашими российскими коллегами для того, чтобы выяснить все вопросы, касающиеся обеспечения Украины природным газом, а также осуществления такой функции как транзит природного газа через территорию Украины”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер подчеркнула, что ее позиция относительно существования посредников на газовом рынке остается неизменной. “Посредников на газовом рынке быть не может. Есть НАК “Нафтогаз Украины”, который мы вернем к нормальному финансовому состоянию, остановив все процедуры банкротства”, - сказала она.

Она подчеркнула, что ее правительство будет вести переговоры с российской стороной именно с этой позиции.