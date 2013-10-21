СМИ: Спецслужбы США взламывали почту президента Мексики

В 2010 году АНБ получило доступ к электронным сообщениям президента Мексики, которым был тогда Фелипе Кальдерон. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на материалы бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, передает Russia Today.

По данным Der Spiegel, в мае 2010 года сотрудники одного из отделов АНБ взломали почтовый сервер администрации президента Мексики, а также получили доступ к письмам мексиканских министров, которые касались дипломатических, экономических, политических вопросов и безопасности страны.

Ранее благодаря Эдварду Сноудену стало известно, что АНБ летом 2012 года занималось слежкой за перепиской Энрике Пенья Ньето, который тогда баллотировался на высший государственный пост в Мексике, а впоследствии стал президентом страны.

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Разоблачения Эдварда Сноудена уже стали причиной громкого дипломатического скандала и резкого ухудшения отношений между Соединёнными Штатами и странами Латинской Америки. В частности, официальный визит в США президента Бразилии Дилмы Русеф был отменён после сообщений о том, что американские спецслужбы перехватывали её телефонные сообщения. С трибуны Генассамблеи ООН президент Бразилии призвала мировое сообщество разработать систему регулирования интернета, которая предоставляла бы возможность защищать права человека и в онлайн-среде.