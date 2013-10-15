СМИ: Спецслужбы США собирают данные из адресных книг 250 миллионов людей
Агентство национальной безопасности США (АНБ) собирает информацию об адресных книгах миллионов пользователей электронной почты.
Агентство национальной безопасности США (АНБ) собирает информацию об адресных книгах миллионов пользователей электронной почты и сервисов мгновенного обмена сообщениями во всем мире, пишет издание Washington Post со ссылкой на документы, предоставленные экс-сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом, и источники в спецслужбах, передает РИА Новости.
В прошлом году спецслужба каждый день собирала данные об адресных книгах почти 700 тысяч клиентов почтовых служб Yahoo, Hotmail, Gmail, а также социальной сети Facebook и других сервисов. Количество отслеживаемых аккаунтов за год составило более 250 миллионов.
Сбор данных возможен благодаря сотрудничеству АНБ с иностранными телекоммуникационными компаниями, а также со спецслужбами союзных с США стран, которые имеют доступ к интернет-траффику на основных маршрутах передачи данных. Издание подчеркивает, что у АНБ нет санкции на такую активность, поэтому спецслужба обходит законодательное ограничение, собирая данные в "точках доступа, разбросанных по всему миру". По данным издания, передача данных происходит обычно при регистрации пользователей на сайте, написании сообщения и при синхронизации компьютера или мобильного устройства с информацией, хранящейся на удаленных серверах.
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АНБ получает доступ не только к адресам электронных ящиков пользователей из адресных книг, но также их телефонные номера, адреса проживания и сведения о семье, уточняет издание. Анализ этих данных позволяет агентам спецслужбы определять "скрытые контакты"пользователей и составлять "карты взаимодействия в небольших группах людей, являющихся целями внешней разведки".
По словам представителей спецслужб, которые прокомментировали изданию информацию о программе, несмотря на то что она направлена на сбор данных за рубежом, многие американцы также становятся ее целью.
Представители интернет компаний, упомянутых в документах Сноудена, отрицают, что сотрудничают с АНБ в рамках этой программы.