СМИ: Спецслужбы США собирают данные из адресных книг 250 миллионов людей

Агентство национальной безопасности США (АНБ) собирает информацию об адресных книгах миллионов пользователей электронной почты и сервисов мгновенного обмена сообщениями во всем мире, пишет издание Washington Post со ссылкой на документы, предоставленные экс-сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом, и источники в спецслужбах, передает РИА Новости.

В прошлом году спецслужба каждый день собирала данные об адресных книгах почти 700 тысяч клиентов почтовых служб Yahoo, Hotmail, Gmail, а также социальной сети Facebook и других сервисов. Количество отслеживаемых аккаунтов за год составило более 250 миллионов.

Сбор данных возможен благодаря сотрудничеству АНБ с иностранными телекоммуникационными компаниями, а также со спецслужбами союзных с США стран, которые имеют доступ к интернет-траффику на основных маршрутах передачи данных. Издание подчеркивает, что у АНБ нет санкции на такую активность, поэтому спецслужба обходит законодательное ограничение, собирая данные в "точках доступа, разбросанных по всему миру". По данным издания, передача данных происходит обычно при регистрации пользователей на сайте, написании сообщения и при синхронизации компьютера или мобильного устройства с информацией, хранящейся на удаленных серверах.

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АНБ получает доступ не только к адресам электронных ящиков пользователей из адресных книг, но также их телефонные номера, адреса проживания и сведения о семье, уточняет издание. Анализ этих данных позволяет агентам спецслужбы определять "скрытые контакты"пользователей и составлять "карты взаимодействия в небольших группах людей, являющихся целями внешней разведки".

По словам представителей спецслужб, которые прокомментировали изданию информацию о программе, несмотря на то что она направлена на сбор данных за рубежом, многие американцы также становятся ее целью.

Представители интернет компаний, упомянутых в документах Сноудена, отрицают, что сотрудничают с АНБ в рамках этой программы.