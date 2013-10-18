Лукашенко напомнил студентам, что США создали бандиты

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, выступая перед студентами Могилевского государственного университета им. Аркадия Кулешова.

«Этой стране, наверное, чуть больше трехсот лет – Америке. Ну и какая это нация – вы все знаете, как она формировалась – тоже», - сказал Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что со стороны Запада его часто критикуют, а он сам иногда сожалеет о своих критических заявлениях в адрес своих критиков. В частности, Лукашенко припомнил свои недавние высказывания в адрес Президента США Барака Обамы, которого назвал потомком негров, получивших свободу, но одержимого идеей исключительности американской нации, навязывающей свою волю всему остальному миру.

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При этом он обратился к истории образования США.

«Вы знаете, кто переплывал через океан – то есть, это бандиты были, но люди свободолюбивые. Они, кроме кошелька своего, в банк, куда надо пойти там, прийти взять и построить домик и вокруг этого домика – ничего и знать не хотели», - сказал Лукашенко.

Он добавил, что в США около 50 млн человек «умирают под забором» без медицинской помощи.

«В постсоветской Беларуси такая чудовищная социальная несправедливость немыслима. Власти США не волнуют социальные проблемы, в том числе предложенная Обамой реформа системы медицинского страхования. Обама поднял данный вопрос о лечении пятидесяти с лишним миллионов американцев, которые сегодня умирают под забором, заболел – к тебе никто не подходит. Он правильно заявил о медицинском страховании среди людей. И что – прошло? Не прошло», - подчеркнул Лукашенко.

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Напомним, что в начале октября Лукашенко, комментируя политику США в отношении Сирии, сказал о «рабском» происхождение американского президента.

«И вообще, меня Обама поражает. Еще совсем недавно чернокожие люди в Америке рабами были, а сегодня уже об исключительности какой-то заявляют. Я никогда не думал, что человек, вышедший из этих бедных слоев, сможет вообще риторику такую в мире проводить. Это недопустимо, это крайне опасно», - сказал он.