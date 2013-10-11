Лукашенко рассказал, как воспитывает сына историями о Сталине, Гитлере и Наполеоне

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, на пресс-конференции для российских СМИ Президент Беларуси заявил, что для сохранения памяти о Великой Отечественной войне старшее поколение должно ежечасно воспитывать своих детей и внуков.

«Каждый вечер, когда мне приходится укладывать малыша спать, он мне говорит: «Телевизор нельзя смотреть, ты мне рассказываешь историю». Я говорю, что, опять про войну? Коля, у меня уже нет этих историй. Каждый вечер про войну: про Сталина, Гитлера, как они планировали эту операцию. Пацаненок в третьем классе, а мы про войну да про войну целый день», - рассказал Лукашенко эпизод из своей семейной жизни.

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Когда истории про Великую Отечественную войну закончились, Лукашенко, по его словам, стал рассказывать младшему сыну о сражениях с Наполеоном в 1812 году.

«Чертежи ему выстроил, чтобы он понимал, где революция была в 1917 году, что до революции Наполеон шел в Москву, а потом – Бородинское сражение, как они назад отступали», - рассказал Президент Беларуси.

По словам Лукашенко, его сыну уже не надо объяснять, что «была война» и «фашисты нам нанесли огромный урон».