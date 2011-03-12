Подземные толчки зафиксированы в Мексике, Индонезии, Китае

Сегодня землетрясения произошли вблизи побережий Мексики, островов Фиджи, Гавайи, а также на территориях Индонезии и Доминиканской республики.

Как сообщают «Подробности» со ссылкой на данные Геологической службы США, магнитуда толчков составила от 2,6 до 5,5. Самыми слабыми оказались толчки возле побережья Гавайев – их магнитуда составила 2,6 и 3. Подземный толчок магнитудой 3 произошел на глубине 9,3 километра и находился в 369 километрах от Гонолулу.

Толчки с магнитудой 5 и 5,5 зафиксированы в Индонезии. Землетрясение магнитудой 5,5 произошел в 13.04 по местному времени и находилось непосредственно на территории Индонезии, вблизи северного побережья Папуа - Новой Гвинеи.

Вблизи побережья Мексики произошел толчок магнитудой 4,4 в 3.17 по местному времени. Он находился в 273 километрах от города Пуэрто-Вальярта (население 350 тысяч человек), а также в 837 километрах от Мехико.

На Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5 в 20.38 по местному времени. Эпицентр находился в 2035 километрах от столицы Новой Зеландии Окленда.

В Доминиканской республике произошел подземный толчок магнитудой 2,9. Он находился в 198 километрах от столицы государства Санто-Доминго с населением 2,2 миллиона человек.

Как отмечается, восточное побережье Японии продолжает трясти, там уже произошли 70 толчков магнитудой от 4,7 до 6. В уезде Инцзян провинции Юньнань (Юго-Западный Китай) произошло землетрясение магнитудой 5,8. В результате стихийного бедствия пострадали 350 тысяч человек. 11 марта в 130 км от северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 8,9. Землетрясение вызвало мощное цунами. Главное полицейское управление Японии сообщило, что число погибших и пропавших безвести превысило 1,4 тысячи человек. Кроме того, на островах Тонга 12 марта произошло землетрясение магнитудой 6,1.