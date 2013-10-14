К Берингову морю приближается шторм с волнами до 9 метров

Мощный шторм с волнами до девяти метров приближается к Берингову морю и северной части Тихого океана, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС России по Камчатскому краю.

"Волнение высотой 8-9 метров начнется в Беринговом море и северных районах Тихого океана во второй половине дня понедельника. Опасное явление сохранится до утра 15 октября", - говорится в сообщении.

Руководителям судоходных компаний, чьи суда находятся в этих районах, рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.

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"В соответствии с прогнозом, силы и средства ГУМЧС России по Камчатскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации", - добавили в региональном главке МЧС.

Несколько таких штормов проходили Бериногово море зимой.