В Беринговом море поймали чудо-рыбу (фото)

10:28, 07 апреля 2007
Наука и IT
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Возраст окуня - от 90 до 115 лет

Вероятно, один из старейших обитателей Аляски - морской окунь примерно столетнего возраста - попался в сети рыболовецкого траулера, передает Би-би-си.

Выловил гиганта экипаж траулера "Кодьяк энтерпрайз", принадлежащего компании Trident Seafoods из Сиэтла, занимавшийся промыслом в районе островов Прибылова в Беринговом море. Вытащив трал с глубины 640 метров, рыболовы обнаружили в нем около 75 тонн сайды и 10 морских окуней, один из которых оказался поистине чудо-рыбой.

Вес самки окуня 27 кг, длина - 110 см. Впрочем, это не предел: официально зарегистрированный рекорд "роста" для этого вида рыб - 119 см.

Гигантскую рыбу передали экспертам из Аляскинского рыболовно-научного центра в Сиэтле, где ее измерили, сфотографировали и тщательно задокументировали. Было изъято также содержимое ее желудка и взяты образцы тканей на предмет изучения ее репродуктивного потенциала.

"У нее было большое брюхо, - говорит эксперт Центра Пол Спенсер. - И яичники заполнены развивающимися эмбрионами".

Это обстоятельство достаточно необычно, если учесть, что возраст самки, по оценкам исследователей, - от 90 до 115 лет. И этот промежуток, добавляет Спенсер, находится в непосредственной близости к верхнему возрастному пределу для этого вида рыб.

Кстати, возраст окуня определили по ушной кости (отолиту), на которой имеются годичные кольца, подобные тем, которые появляются на срезе древесных стволов.

 

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