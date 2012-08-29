На Кременчугском водохранилище шторм – волны до 3,5 метров
10:35, 29 августа 2012Общество
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Сегодня, 29 августа, на Кременчугском водохранилище шторм – волны высотой 3-3,5 метров.
Кременчугское водохранилище штормит
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды управления МЧС Украины в Полтавской области, в районе водохранилища дует северно-западный ветер скоростью 18-23 м/с. Шторм на море начался ещё вечером 28 августа и не утихает до сих пор.
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