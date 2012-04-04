На открытии Французской весны в Киеве образовалась давка
22:55, 04 апреля 2012Общество
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Открытие фестиваля в украинской столице сопровождалось значительной давкой и пробками.
|Французская весна, фото с сайта abc.net.au
По его оценке, количество зрителей достигало нескольких десятков тысяч, они занимали всю Софиевскую площадь и прилегающие улицы. По окончанию представления из-за давки значительное количество людей еще некоторое время находилось на площади, поскольку не могло спуститься к Майдану Незалежности. Милиция практически не вмешивалась в происходящее. В то же время, сразу по окончанию представления было возобновлено движение транспорта по ул. Владимирской, по проезжей части которой в это же время двигалось огромное количество людей, что спровоцировало еще большие заторы. Также в данном районе в это время практически не работала мобильная связь.
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