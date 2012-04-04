На открытии Французской весны в Киеве образовалась давка

Открытие "Французской весны" в Киеве, которая сегодня, 4 апреля, началась представлением музыкантов и акробатов французской труппы "Безумные звонари" на Софиевской площади, сопровождалось давкой и пробками, возникшими вследствие огромного количества зрителей, передает корреспондент УНИАН.

По его оценке, количество зрителей достигало нескольких десятков тысяч, они занимали всю Софиевскую площадь и прилегающие улицы. По окончанию представления из-за давки значительное количество людей еще некоторое время находилось на площади, поскольку не могло спуститься к Майдану Незалежности. Милиция практически не вмешивалась в происходящее. В то же время, сразу по окончанию представления было возобновлено движение транспорта по ул. Владимирской, по проезжей части которой в это же время двигалось огромное количество людей, что спровоцировало еще большие заторы. Также в данном районе в это время практически не работала мобильная связь.