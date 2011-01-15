Число жертв давки во время праздника в Индии достигло 104 человек

Число погибших в давке во время праздника в штате Керала на юге Индии достигло 104 человек, местные власти объявили трехдневный траур, сообщает РИА «Новости».

Трагедия произошла вечером в пятницу, в заключительный день праздника урожая Макара-Санкранти (известного на юге Индии как Понгал). По индийской астрологии, в этот день солнце входит в знак Козерога. В этот благоприятный день сотни тысяч людей возвращались после посещения храма Айяппана в керальском храмовом комплексе Сабаримала. Подойдя к административной границе с штатом Тамил-Наду, люди поднялись на один из холмов и приготовились, по традиции, наблюдать за благотворным огнем, который раз в год загорается в этот день в этом месте.

Согласно докладу руководителя местной службы лесного хозяйства, непосредственной причиной давки стала ссора из-за за клиентов между водителями авторикш и джипов. Потасовка переросла в драку, в которой водители авторикш и некоторые паломники начали бить стекла джипов. Как сообщало ранее правительство Кералы, один из джипов въехал в группу паломников, после чего и началась давка.

Спасательные работы были сильно затруднены плохими дорогами на месте трагедии и его удаленностью от крупных населенных пунктов. Поиски погибших и пострадавших шли всю ночь и все утро. Десятки человек с травмами доставлены в больницы.

Ежегодно Сабарималу посещают миллионы человек. Это второй по массовости религиозный праздник Индии после Праздника кувшинов - Кумбха-Мелы, когда миллионы жителей севера Индии совершают ритуальное омовение в водах Ганга.