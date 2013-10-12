Судно с сотнями людей на борту затонуло в Мали - СМИ
18:23, 12 октября 2013Мир
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Судно, перевозившее сотни людей, затонуло в реке Нигер в Мали; на данный момент найдены тела 20 человек.
Почти 200 человек были спасены / Google maps
Инцидент произошел в 7 километрах от города Кона, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Прес.
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По данным агентства, на судне, которое следовало из города Мопти в Тимбукту, находились около 400 пассажиров.
Около 200 человек были спасены. Десятки людей числятся пропавшими без вести.
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