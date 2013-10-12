Судно с сотнями людей на борту затонуло в Мали - СМИ

Инцидент произошел в 7 километрах от города Кона, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Прес.

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По данным агентства, на судне, которое следовало из города Мопти в Тимбукту, находились около 400 пассажиров.

Около 200 человек были спасены. Десятки людей числятся пропавшими без вести.