У побережья Александрии затонул паром с 150 нелегальными мигрантами

Паром с нелегальными мигрантами затонул сегодня у побережья Средиземного моря к западу от Александрии в Египте, сообщает ИТАР-ТАСС.

По поступающей информации, к настоящему моменту спасатели извлекли из воды тела 12 погибших, 116 человек спасены, в том числе 40 сирийцев, 72 палестинца и четверо египтян. Все они доставлены на военно-морскую базу Рас эт-Тин.

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Всего на борту потерпевшего крушение судна находились 150 человек из арабских стран, включая граждан Египта. Куда следовал паром, не сообщается. По факту происшествия проводится проверка.