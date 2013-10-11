У побережья Александрии затонул паром с 150 нелегальными мигрантами
20:44, 11 октября 2013Мир
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Паром с нелегальными мигрантами затонул сегодня у побережья Средиземного моря к западу от Александрии в Египте
У побережья Средиземного моря затонул паром с мигрантами / Фото: investigator.org.ua
Паром с нелегальными мигрантами затонул сегодня у побережья Средиземного моря к западу от Александрии в Египте, сообщает ИТАР-ТАСС.
По поступающей информации, к настоящему моменту спасатели извлекли из воды тела 12 погибших, 116 человек спасены, в том числе 40 сирийцев, 72 палестинца и четверо египтян. Все они доставлены на военно-морскую базу Рас эт-Тин.
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Всего на борту потерпевшего крушение судна находились 150 человек из арабских стран, включая граждан Египта. Куда следовал паром, не сообщается. По факту происшествия проводится проверка.
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