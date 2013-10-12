Землетрясение магнитудой 6,4 произошло около Крита

17:21, 12 октября 2013
Мир
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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 16.11 возле Крита, его центр находился в 67 километрах западнее города Ханья на глубине 30 километров.

Отголоски землетрясения докатилось до Афин

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на европейский средиземноморский сейсмологический центр Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

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Отголоски землетрясения ощущались во многих районах Греции, в том числе в Афинах.

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