Землетрясение магнитудой 6,4 произошло около Крита

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на европейский средиземноморский сейсмологический центр Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

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Отголоски землетрясения ощущались во многих районах Греции, в том числе в Афинах.