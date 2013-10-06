ГСЧС: Магнитуда землетрясения в Одесской области составила 2-3 балла

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пострадавших людей и разрушений зданий нет.

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По данным сейсмологической станции, которая расположена на расстоянии 570 км от г. Симферополь, эпицентр землетрясения – восточная часть Румынии, горы Вранча, возле г. Брашов (45,7 градуса северной широты и 26,6 градуса восточной долготы).

В эпицентре землетрясения зафиксирована сила толчков 5,3 балла. Повторных толчков не было.

Также отмечается, что информации о погибших и пострадавших гражданах и территории Румынии не поступало.