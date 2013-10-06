ГСЧС: Магнитуда землетрясения в Одесской области составила 2-3 балла
12:56, 06 октября 2013Общество
3253 0
Сегодня, 6 октября, в 04.37 в Измаильском, Болградском, Килийском и Ренийском районах Одесской области зафиксированы толчки землетрясения силой 2-3 балла по шкале Рихтера
Зафиксированы толчки в 2-3 балла
Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что пострадавших людей и разрушений зданий нет.
По теме: В Румынии произошло землетрясение, толчки докатились до Одессы - СМИ
По данным сейсмологической станции, которая расположена на расстоянии 570 км от г. Симферополь, эпицентр землетрясения – восточная часть Румынии, горы Вранча, возле г. Брашов (45,7 градуса северной широты и 26,6 градуса восточной долготы).
В эпицентре землетрясения зафиксирована сила толчков 5,3 балла. Повторных толчков не было.
Также отмечается, что информации о погибших и пострадавших гражданах и территории Румынии не поступало.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter