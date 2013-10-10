Захваченного премьер-министра Ливии уже отпустили - СМИ

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

Ранее сообщалось, что главу правительства задержали сегодня сотрудники МВД и что его никто не похищал. "С ним обходятся хорошо - как с ливийским гражданином", - заявил представитель управления по борьбе с преступностью при МВД Абдель Хаким аль-Булязи. Он подтвердил, что глава Кабинета министров арестован по приказу самого ведомства, и к этому также имеет отношение сотрудничающая с управлением группировка, известная под названием "Оперативный штаб ливийских революционеров".

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Представители группировки ранее подтвердили, что премьер захвачен ее бойцами. Арест, по их словам, был проведен в соответствии со статьями Уголовного кодекса, касающимися преступлений, "наносящих вред государственной безопасности".

Кроме того, в отношении Зейдана открыто расследование по обвинению в "финансовой и административной коррупции".

Телеканал "Скай Ньюс - Арабия" сообщил, что Зейдана также обвиняют в коррупции и причастности к захвату американским спецназом одного из предполагаемых главарей «Аль-Каиды» Абу Анаса аль-Либи в Триполи в субботу.

Главарь "Аль-Каиды" был 5 октября захвачен американским спецназом в Триполи. Американские власти разыскивали его в связи с взрывами у посольств США в Кении и Танзании в 1998 году, в результате которых погибли свыше 200 человек. Эта спецоперация была санкционирована лично Президентом США Бараком Обамой.

Власти Ливии заявили, что не были своевременно проинформированы Вашингтоном об операции, которую квалифицировали как похищение гражданина страны, и потребовали объяснений.

Между тем местные исламисты 8 октября объявили о "начале охоты на граждан США и американские учреждения" в Ливии.