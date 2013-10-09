Россия может запретить ввоз голландской молочки

Россельхознадзор заявил о масштабной проверке голландских предприятий, которые поставляют в Россию молочные продукты. Предварительные итоги неудовлетворительные, объявил глава ведомства Сергей Данкверт.

Список из 71 предприятия-экспортёра, поставляющего продукты на российский рынок, может быть сокращён. Причина в том, что ветеринарное ведомство выдаёт разрешительные документы, «не видя продукции», отметил глава Россельхознадзора.

«Желание поставлять не является основанием для включения в список, основание — это выполнение российских требований», - цитирует Данкверта Russia Today.

Результат проверки голландских пищевых фабрик будет известен 12 октября.

За последнее время Россия заподозрила в поставках некачественных продуктов несколько стран. Под ограничения попала свинина из Белоруссии, мясо и молоко из Греции, молочная продукция из Литвы, рыба и мясная продукция испанских поставщиков, конфеты украинской компании «Рошен» и грузинское вино.