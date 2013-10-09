Членов конгресса США задержали на митинге в Вашингтоне

Полиция начала задерживать участников акции после того, как они перекрыли проезд по улице у здания Конгресса США. В общей сложности, по данным AFP, во время мероприятия были задержаны несколько десятков человек. Некоторых из них сотрудники полиции уводили, заковав в пластиковые наручники.

Между тем Associated Press сообщает о по меньшей мере двухстах задержанных. Организаторы оценили число участников мероприятия приблизительно в десять тысяч человек, сообщает Lenta.ru.

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Проект иммиграционной реформы, одного из предвыборных обещаний Обамы, был обнародован американскими сенаторами в январе, поддержан Белым домом и одобрен в Сенате как соратниками президента США Барака Обамы по Демократической партии, так и представителями Республиканской партии. В свою очередь против законопроекта в его нынешнем виде выступают республиканцы из Палаты представителей.

Реформаторы предлагают предоставить иммигрантам возможность получить законный статус и впоследствии гражданство США. Если законопроект будет принят, узаконить свое пребывание в США смогут около 11 миллионов человек, — такова официальная оценка числа иностранцев, проживающих в стране незаконно. Для этого мигранты должны будут выплатить штраф и погасить налоговую задолженность. Вместе с тем законопроект предусматривает меры по усилению охраны границы США и усовершенствование системы выдачи виз. Проведение иммиграционной реформы являлось одним из ключевых предвыборных обещаний Обамы.

Между тем противостояние между демократами и республиканцами, контролирующими соответственно верхнюю и нижнюю палаты парламента, по вопросам другого ключевого пункта предвыборных обещаний Обамы, реформы здравоохранения, уже привело к приостановке работы части госучреждений. Из-за разногласий между партиями, Конгресс не смог утвердить бюджет на финансовый год, начавшийся 1 октября.