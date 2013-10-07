В Индии шестерых мальчиков убило молнией во время игры в футбол
11:15, 07 октября 2013Мир
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Не менее 32 человек погибли за выходные в северных индийских штатах Бихар и Джаркханд от ударов молний, сообщают в понедельник местные СМИ.
За выходные молния убила более 30 человек на севере Индии
По информации СМИ, дожди и сильный ветер повредили большое количество домов.
В бихарской деревне Барва шесть мальчиков были убиты молнией, когда они играли в футбол. В другом районе пять человек погибли во время работы в поле. В округе Супаул от удара молнии погиб директор школы, сообщает РИА Новости.
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В июне за одни сутки в Бихаре от ударов молний погибли не менее 27 человек.
В Бихаре муссонный сезон (лето и осень) сопровождается молниями и грозами.
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