На Говерле молния убила 12-летнего мальчика





Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС, несчастный случай произошел вчера около 16 часов. В подростка, который возвращался с отцом с горы, у подножия горы Говерла в Раховском районе Закарпатской области попала молния.

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Мальчик умер на месте.

Тело погибшего было передано работникам милиции на судебно-медицинский осмотр и установление официальной причины смерти.