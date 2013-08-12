В Венесуэле удар молнии вызвал пожар на нефтеперерабатывающем заводе (видео)

Пожар на НПЗ в городе Пуэрто-ла-Крус (Puerto La Cruz) начался в воскресенье, 11 августа, около 15:00 по местному времени, заявил вице-президент Petroleos de Venezuela Асдрубал Чавес (Asdrubal Chavez).

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Загорелся резервуар с нефтепродуктами, в который ударила молния, сообщает Lenta.ru.

На территории горящего НПЗ произошли несколько взрывов, а столбы пламени, по словам очевидцев, поднимались на высоту в несколько десятков метров.

Представители экстренных служб, выехавшие на место происшествия, и администрация предприятия заявили, что не располагают данными о погибших или пострадавших в результате пожара. Всего на НПЗ в Пуэрто-ла-Крус работают около тысячи человек.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в своем официальном микроблоге, что он поддерживает постоянную связь с сотрудниками экстренных служб, задействованными в тушении пожара на НПЗ.

В августе 2012 года в результате крупного пожара, произошедшего на НПЗ компании Petroleos de Venezuela, расположенном около города Амуай, погибли 48 человек, сотни получили ранения. Пожарным потребовалось трое суток для того, чтобы ликвидировать возгорание на НПЗ в Амуае, причиной которого стала утечка газа.