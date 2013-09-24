США подозревают КНДР в подготовке запуска очередной ракеты

Предположение американских экспертов основано на возвращении на общественную арену Пак До Чона, отвечающего за развитие ядерных и ракетных программ в КНДР.

Секретарь Трудовой партии, занимающийся военной промышленностью, Пак До Чон не упоминался в северокорейских СМИ с мая этого года. Его исчезновение некоторые эксперты связывали с понижением в должности из-за технических сбоев в разработке ядерных программ. Однако в начале сентября имя Пак До Чона снова появилось в прессе КНДР, сообщает РИА Новости.

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"Если его исчезновение было действительно связано с техническими сбоями в ракетной программе КНДР, то возвращение Пак До Чона может означать, что проблема разрешена, и Северная Корея готова к новому запуску баллистической ракеты, возможно, уже осенью этого года", утверждает Александр Мансуров, специалист американо-южнокорейского интернет-портала 38 North.

Накануне эксперты портала, проанализировав данные со спутниковых снимков, сообщали, что на полигоне "Сохэ"в КНДР в период с 25 по 30 августа могло быть произведено огневое испытание двигателя для ракеты дальнего радиуса действия. На прошлой неделе в СМИ появились сообщения, что спутник зафиксировал белый пар над ядерным объектом в Йонбене, эксплуатация которого была приостановлена в 2007 году, это вызвало у экспертов из США подозрения о начале работы реактора. При этом дипломаты отмечают, что активность в Йонбене фиксируется уже на протяжении нескольких месяцев.

КНДР объявила себя ядерной державой в 2005 году, в 2006, в 2009 и 2013 годах провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного сообщества. В 2009 году Пхеньян вышел из шестисторонних переговоров по своей ядерной программе.