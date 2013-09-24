США подозревают КНДР в подготовке запуска очередной ракеты
Северная Корея, возможно, готовится снова провести запуск баллистической ракеты, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на мнение американских экспертов.
Предположение американских экспертов основано на возвращении на общественную арену Пак До Чона, отвечающего за развитие ядерных и ракетных программ в КНДР.
Секретарь Трудовой партии, занимающийся военной промышленностью, Пак До Чон не упоминался в северокорейских СМИ с мая этого года. Его исчезновение некоторые эксперты связывали с понижением в должности из-за технических сбоев в разработке ядерных программ. Однако в начале сентября имя Пак До Чона снова появилось в прессе КНДР, сообщает РИА Новости.
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"Если его исчезновение было действительно связано с техническими сбоями в ракетной программе КНДР, то возвращение Пак До Чона может означать, что проблема разрешена, и Северная Корея готова к новому запуску баллистической ракеты, возможно, уже осенью этого года", утверждает Александр Мансуров, специалист американо-южнокорейского интернет-портала 38 North.
Накануне эксперты портала, проанализировав данные со спутниковых снимков, сообщали, что на полигоне "Сохэ"в КНДР в период с 25 по 30 августа могло быть произведено огневое испытание двигателя для ракеты дальнего радиуса действия. На прошлой неделе в СМИ появились сообщения, что спутник зафиксировал белый пар над ядерным объектом в Йонбене, эксплуатация которого была приостановлена в 2007 году, это вызвало у экспертов из США подозрения о начале работы реактора. При этом дипломаты отмечают, что активность в Йонбене фиксируется уже на протяжении нескольких месяцев.
КНДР объявила себя ядерной державой в 2005 году, в 2006, в 2009 и 2013 годах провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного сообщества. В 2009 году Пхеньян вышел из шестисторонних переговоров по своей ядерной программе.