На автошоу в Мексике машина-монстр переехала зрителей (видео)
В Мексике, в городе Чиуауа, во время демонстрации так называемых "автомобилей-монстров" произошла трагедея – машина наехала на зрителей.
Жертвами стали 13 людей. Об этом сообщили сегодня представители властей северного города .
Трагедия произошла на специально оборудованной зрительной площадке в тот момент, когда "монстр" преодолевал "преграду" из нескольких непригодных к использованию автомобилей. Мощная машина неожиданно потеряла управление и врезалась в ограждение, за которым находились зрители.
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По данным властей, число раненых достигло 70 человек, 10 из них находятся сейчас в критическом состоянии.
Пока не выдвигалось официальной версии о причинах случившегося, водитель "автомобиля-монстра" на время проведения следствия задержан.
Трагический инцидент случился во время трехдневного фестиваля Чиуауа, который проводится ежегодно. Зрителям представляется авиационное шоу, мотокросс, запуск воздушных шаров и демонстрация "автомобилей-монстров".
По материалам ИТАР-ТАСС