США обозначили сроки урегулирования ядерной программы Ирана

На урегулирование ситуации вокруг ядерной программы Ирана может потребоваться даже меньше трех-шести месяцев, о которых ранее говорил президент этой страны Хасан Роухани. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Джон Керри, выступая в вечерней программе телекомпании CBS, передает ИТАР-ТАСС.

"Договоренность может быть достигнута даже быстрее этого срока в зависимости от настроя на сотрудничество и открытости Ирана", - сказал глава американской дипломатии.

Он также заявил, что если Тегеран продемонстрирует международному сообществу мирный характер своей ядерной программы, то "отношения с Ираном могут коренным образом измениться к лучшему". "И эти изменения могут произойти быстро", - добавил Джон Керри. "Ирану необходимо срочно предпринять ясные и убедительные действия по выполнению требований международного сообщества в связи с его ядерной программой, которая должна носить мирный характер", - подчеркнул он.

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Что касается санкций против Ирана, то "Соединенные Штаты их не отменят до тех пор, пока не начнется поддающийся проверке, надежный и транспарентный процесс в отношении его ядерной программы и не будет ясно, как иранцы намерены дальше осуществлять эту программу", отметил Керри. "Если же это произойдет, то тогда, конечно", санкции могут быть отменены, заявил руководитель внешнеполитического ведомства США.

Напомним, 28 сентября Барак Обама и Хасан Роухани провели телефонный разговор. Это была первая с 1979 года беседа американского и иранского президентов.