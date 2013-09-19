США готовы допустить ядерную программу Ирана

Обама добавил, что сообщил об этом своему иранскому коллеге Хасану Роухани, передает Газета.ру.

По теме: Встреча президентов США и Ирана может состояться впервые с 1979 года

Напомним, в июле этого года США ввели ряд дополнительных санкций в отношении Ирана, касающиеся иранской национальной валюты и его автомобильной промышленности. Также США ввели санкции против восьми нефтехимических компаний Ирана.

Но в начале сентября США вновь приняли решение вывести Японию и 10 стран-членов Европейского союза, входящих в число бывших крупных импортеров иранской нефти, из-под действия своих односторонних санкций.

Как известно, целью ограничений является заставить Тегеран отказаться от атомной программы, поскольку западные государства подозревают, что Иран занимается созданием ядерного оружия. Иранская сторона, однако, подчеркивает, что ядерная программа носит исключительно мирный характер.