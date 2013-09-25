Июльская авария поезда в Испании: появились новые подозреваемые

В частности, на допрос в качестве подозреваемого в деле о масштабной аварии с 79 жертвами вызван действующий президент государственной корпорации Adif, а также двое его предшественников, сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Associated Press.

Adif отвечает в Испании за железнодорожную инфраструктуру, и сотрудники корпорации могут быть привлечены к ответственности, если суд установит, что авария была связана с недостаточной безопасностью на путях. В суде не исключают, что в деле появятся и новые подозреваемые из числа сотрудников Adif.

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Ранее обвинение по делу о крушении поезда было предъявлено машинисту Франсиско Хосе Гарсону Амо: он отказался от дачи показаний и отпущен на свободу под залог. Сразу после аварии в телефонном разговоре, расшифровка которого была обнародована в испанских СМИ, машинист говорил, что ранее неоднократно предупреждал об опасности поворота железнодорожных путей в районе города Сантьяго-де-Компостела.

Напомним, поезд компании Renfe, следовавший из Мадрида в Ферроль, сошел с рельсов 24 июля. Вагоны врезались в бетонную стену, жертвами аварии стали 79 человек. Как выяснилось, поезд развил на опасном участке скорость в 190 километров в час при лимите всего в 80 километров в час. Впоследствии стало известно, что Гарсон Амо неоднократно нарушал скоростные ограничения из спортивного интереса.