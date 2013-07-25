Опубликована съемка крушения поезда в Испании (видео)

Авария, жертвами которой стали почти 80 человек, была запечатлена одной из камер наблюдения, установленных на путях. На видеозаписи видно, что поезд сошел с рельсов на повороте.

Галисии, где произошла авария, объявлен семидневный траур по погибшим. В результате крушения погибли, по разным данным, 77-78 человек, еще более 140 получили ранения, передает Лента.ру.

Авария произошла недалеко от станции Сантьяго-де-Компостела (автономный регион Галисия) вечером 24 июля. Поезд, сошедший с рельсов, следовал из Мадрида в Ферроль и в момент крушения приближался к конечному пункту маршрута. В поезде находились 218 пассажиров и несколько сотрудников железных дорог.