Опубликована съемка крушения поезда в Испании (видео)
15:11, 25 июля 2013Общество
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На видеосервисе YouTube опубликована видеозапись крушения скоростного поезда в Испании.
Авария, жертвами которой стали почти 80 человек, была запечатлена одной из камер наблюдения, установленных на путях. На видеозаписи видно, что поезд сошел с рельсов на повороте.
Галисии, где произошла авария, объявлен семидневный траур по погибшим. В результате крушения погибли, по разным данным, 77-78 человек, еще более 140 получили ранения, передает Лента.ру.
Авария произошла недалеко от станции Сантьяго-де-Компостела (автономный регион Галисия) вечером 24 июля. Поезд, сошедший с рельсов, следовал из Мадрида в Ферроль и в момент крушения приближался к конечному пункту маршрута. В поезде находились 218 пассажиров и несколько сотрудников железных дорог.
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