Авария поезда в Испании: машиниста отпустили под залог

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Sky News. Такое решение было принято вечером в воскресенье, 28 июля, на предварительном судебном заседании, прошедшем в закрытом режиме. Сумма залога не уточняется.

Управлявший сошедшим с рельсов поездом 52-летний Франсиско Хосе Гарсон Амо обвиняется в преступной халатности, ставшей причиной гибели людей. Ранее машинист отказался от дачи показаний.

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Напомним, пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мадрид—Ферроль, 24 июля сошел с рельсов на подъезде к городу Сантьяго-де-Компостела. Погибли, по последним данным, 79 человек, около 130 получили ранения. В больницах остаются несколько десятков пострадавших при крушении поезда, состояние которых врачи оценивают как критическое.

Официальные версии крушения поезда пока не озвучены, однако, по имеющимся данным, поезд двигался со значительным превышением скорости. На участке с ограничением скорости в 80 километров в час поезд, как сообщается, развил скорость в 194 километра в час. Планируется, что официальные версии произошедшего будут озвучены после расшифровки «черных ящиков», установленных на поезде.