Жертвами землетрясения в Пакистане стали 327 человек

Ранее сообщалось о 246 жертвах, пишет РИА Новости.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения cоставила 7,7. Cейсмологи сообщают, что эпицентр подземных толчков находился на территории провинции Белуджистан, в 66 километрах северо-восточнее города Аваран, очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров. За землетрясением последовали четыре афтершока, магнитуда самого мощного из которых составила 5,9.