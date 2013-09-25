Жертвами землетрясения в Пакистане стали 327 человек
14:43, 25 сентября 2013Мир
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Жертвами мощного землетрясения, произошедшего во вторник на юго-западе Пакистана, стали 327 человек, сообщает в среду агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.
Магнитуда землетрясения cоставила 7,7 / Фото: thenation.com.pk
Ранее сообщалось о 246 жертвах, пишет РИА Новости.
По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения cоставила 7,7. Cейсмологи сообщают, что эпицентр подземных толчков находился на территории провинции Белуджистан, в 66 километрах северо-восточнее города Аваран, очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров. За землетрясением последовали четыре афтершока, магнитуда самого мощного из которых составила 5,9.
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